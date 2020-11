France - Ruben Aguilar réagit après sa première sélection

Appelé en renfort ces derniers jours pour remplacer Benjamin Pavard, blessé, Ruben Aguilar a disputé sa toute première sélection hier, lors de la défaite des Bleus face à la Finlande (0-2). Entré en jeu à 20 minutes du terme, le Monégasque de 27 ans reste déçu du résultat mais affiche tout de même sa fierté.

"C'est dommage. Je suis déçu de rentrer au vestiaire avec une défaite. J'aurais aimé un autre scénario. Je suis content d'avoir honoré ma première sélection. C'est un peu spécial sans public. Je suis content et fier de pouvoir représenter mon pays, de tout donner et de donner le meilleur. En rentrant, j'ai pensé à jouer et à prendre du plaisir, à amener ce que je pouvais à cette équipe", a-t-il déclaré.