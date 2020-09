France - Sa présence face à la Croatie ? Mbappé suivra les directives de Deschamps

Unique buteur de la courte mais précieuse victoire obtenue en Suède (0-1, résumé et notes), hier soir lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé demande du temps et de l'indulgence pour les Bleus, qui appréhendent un nouveau système tactique (3-5-2). "C'est un nouveau système, on joue à l'extérieur, ça a été une rencontre compliquée. On s'est bien battus, ce n'était pas facile. Il y a quelques séquences à retenir, cela ne va pas être top tout de suite mais on a vu que cela pourra être mieux", a estimé l'attaquant tricolore au micro de M6. Touché à la cheville, le natif de Bondy a rapidement rassuré sur son état de santé : "J'ai un peu mal, j'ai pris un coup mais cela ira mieux dans les prochains jours".

Le joueur parisien a ensuite évoqué son rôle dans ce nouveau schéma tactique : "C'est clair que je suis plus proche du but, je suis content. Mais ça correspond aussi aux caractéristiques d'autres joueurs dans l'équipe. On n'est pas tous au même point (physiquement). Le plus important, c'est la victoire, on commence bien cette phase de poules", a lâché le numéro 10 français, et de conclure en se projetant sur la prochaine échéance des Bleus, mardi soir face à la Croatie, soit à peine deux petits jours avant un match de Ligue 1 à Lens. Le joueur l'a réaffirmé, il suivra les directives du sélectionneur : "Je ne sais pas, on va voir avec le coach. S'il veut que je joue, je jouerai avec grand plaisir, sinon je resterai sur le banc".