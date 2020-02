France - Sanson estime s'être rapproché des Bleus

Morgan Sanson estime s'être rapproché du niveau pour l'équipe de France, même s'il reste conscient qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste. "C’est sûr que, par rapport à la saison dernière, je me suis rapproché avec mes performances", estime le milieu de terrain phocéen (25 ans). "Il y a beaucoup de concurrence, mais c’est toujours dans un coin de ma tête. C'est toujours un rêve que je me suis donné depuis plusieurs saisons et j’essaie d’être le plus performant les week-ends".