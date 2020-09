France - Sept changements dans le onze de départ ?

Alors que Kylian Mbappé, testé positif au coronavirus, sera assurément absent demain, l'équipe de France devrait présenter contre la Croatie (demain à 20h45) un visage totalement différent de son déplacement en Suède.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3

Demain soir, les Bleus retrouvent le Stade de France à l'occasion de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Nations. Dans le groupe 3 de la division A, les hommes de Didier Deschamps vont célébrer leurs retrouvailles avec la Croatie, deux ans et deux mois après la finale de Coupe du Monde remportée en Russie (4-2).

Lors de la première journée en Suède (victoire 1-0), Didier Deschamps avait relancé un système à trois défenseurs (3-5-2) utilisé lors de la victoire en Biélorussie fin 2019 (0-2). Au final malgré le succès, les Tricolores n'ont cadré qu'un seul tir à savoir le but magnifique de Kylian Mbappé. Quatre jours après le déplacement à Solna, la France retrouve ses terres et devrait afficher un tout autre visage.

Vers un renouvellement total du onze

Demain, Didier Deschamps pourrait changer sept joueurs par rapport à samedi soir. D'après RMC et surtout la mise en place du sélectionneur français lors du dernier entraînement à Saint-Denis, les Bleus devraient être disposés à nouveau en 3-5-2. En défense, exit Raphael Varane et Presnel Kimpembe pour Lucas Hernandez et Clément Lenglet qui rejoindraient le novice Dayot Upamecano devant Hugo Lloris dans les cages. Même chose dans les couloirs avec la sortie de Léo Dubois et de Lucas Digne du onze pour Moussa Sissoko et Ferland Mendy, pendant qu'Adrien Rabiot laisserait sa place à Steven Nzonzi.

Du côté de l'attaque, la bombe du soir est sortie. Kylian Mbappé positif au coronavirus ne sera assurément pas titulaire. C'est Anthony Martial qui prendra sa place associé à Wissam Ben Yedder qui remplacerait Olivier Giroud. Enfin, Antoine Griezmann conservait sa place en numéro 10. Plus d'informations évidemment dans les heures à venir...

La composition probable de la France contre la Croatie

Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Griezmann, Nzonzi, Mendy - Martial, Ben Yedder