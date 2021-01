France - Sylvain Ripoll : "Il y a beaucoup d'échanges" avec Deschamps pour les Espoirs

Alors que le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a confié avoir déjà sa liste en tête pour l'Euro, il n'est pas à exclure qu'une surprise de dernière minute s'invite dans la liste de DD. Le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll a confié au site officiel de la FIFA qu'il restait attentif à la situation des joueurs capables de franchir un cap et de rejoindre les A.

"Avec Didier, il y a beaucoup d'échanges sur le potentiel des joueurs qui sont en Espoirs et qui peuvent prétendre aux A. Intégrer l'équipe de France A demande beaucoup de régularité au plus haut niveau, alors que pour les Espoirs ça peut aller beaucoup plus vite. Didier et son staff sont très attentifs aux Espoirs et regardent beaucoup de matchs. Nous échangeons beaucoup sur l'attitude, l'investissement et le potentiel des joueurs", a révélé le coach des Bleuets.