France - Tanguy Ndombele croit en ses chances pour disputer l'Euro

Ce lundi, le milieu de Tottenham Tanguy Ndombele (23 ans) s'est confié sur son envie de revenir en équipe de France au micro de beIN Sports. Tandis que sa première saison avec Tottenham a été compliquée, entachée par les pépins physiques, le milieu de terrain des Spurs retrouve son niveau ces dernières semaines. L'ancien joueur d'Amiens espère que l'enchaînement des titularisations et ses bonnes prestations en Premier League (9 matchs, 1 but, 1 passe décisive) vont lui permettre de revenir en équipe de France pour disputer l'Euro l'été prochain.

"J'essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d'y aller. Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité, Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin", a confié Ndombele, qui n'a plus été appelé chez les Bleus depuis novembre 2019.