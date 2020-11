France - Thuram analyse son premier match en Bleu

Pour sa première convocation en Équipe de France, Marcus Thuram (23 ans) a connu sa première titularisation avec les Bleus. Malheureusement pour l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, la France s'est incliné (0-2) face à la Finlande.

"C'était un match avec beaucoup d'émotion. Je m'y attendais. La première sélection au Stade de France, c'est un moment que je n'oublierais jamais. Après, le contenu de match, un peu plus frustrant vu le résultat mais il y a de bonnes choses à retenir et de moins bonnes. (...) C'est une fierté, un honneur. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'ai attendu ce moment depuis tout petit, c'est un rêve. Et qu'hier ce soit devenu réalité, c'est un immense plaisir et honneur", a avoué le fils de Lilian Thuram.