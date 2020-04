France - Trois matchs en septembre pour les Bleus ?

Alors que la Ligue des Nations doit reprendre en septembre avec deux matchs contre la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) au programme des Bleus, Noël Le Graët aimerait ajouter une rencontre amicale au calendrier de l'équipe de France, comme il l'explique au Télégramme. Un choix guidé par l'UEFA, qui souhaiterait "rattraper son retard" suite aux deux matchs qui n'ont pas pu avoir lieu en mars (contre l'Ukraine et la Finlande) et ceux qui étaient prévus en juin.

Il sera cependant délicat de planifier trois rencontres internationales en septembre, alors que le championnat de France aura tout juste repris et que les compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa) sont toujours censées avoir lieu jusqu'à fin août.