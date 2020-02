France U19 - Lihadji, Zagré et Geubbels sélectionnés face au Portugal

Jean-Luc Vannuchi, le sélectionneur de l'équipe de France U19, a convoqué vingt joueurs pour une double-confrontation amicale avec le Portugal, prévue la semaine prochaine (25 et 27 février). On y retrouve notamment trois joueurs stéphanois, deux du PSG, le Marseillais Isaac Lihadji ou encore les Monégasques Arthur Zagré et Willem Geubbels.

Ces deux rencontres serviront à préparer le tour élite du championnat d'Europe, pour lequel les Bleuets se sont qualifiés en novembre dernier et qui aura lieu du 25 au 31 mars.

LA LISTE DE LA FRANCE U19