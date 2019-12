France U21 - Augustin l'assure, il est sélectionnable

Prêté à Monaco par le RB Leipzig cette saison, Jean-Kévin Augustin s'attendait probablement à jouer davantage au moment d'accepter de rejoindre la Principauté. Apparu à seulement 8 reprises en Ligue 1 (241 minutes de jeu au total), l'attaquant de 22 ans paye l'efficacité du duo Slimani-Ben Yedder. Mardi soir, face au LOSC (21h05), il devrait avoir du temps de jeu à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de la Ligue et du turn over prévu par Leonardo Jardim. Présent en conférence de presse ce dimanche, le buteur français a été interrogé sur sa situation chez les Bleuets, lui qui n'a plus été rappelé depuis son refus de participer au rassemblement de septembre 2018.

Toutefois, l'ancien parisien a assuré que les portes de l'équipe de France Espoirs ne sont pas fermées pour lui puisque la situation a été mise à plat entre toutes les parties. "J'ai eu une discussion avec Sylvain Ripoll avant l'Euro Espoirs. Je suis sélectionnable. Avec la Fédé, on a tout mis à plat" a déclaré le monégasque.