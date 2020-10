France U21 - Caqueret testé positif au coronavirus

Après Anthony Lopes et Léo Dubois, c'est au tour d'un autre joueur de l'Olympique Lyonnais d'avoir été testé positif au coronavirus. En effet, Maxence Caqueret, le milieu de terrain du club rhodanien et de l'équipe de France Espoirs, a été testé positif au Covid-19, ce samedi matin, révèle la Fédération Française de Football dans un communiqué. Le joueur de 20 ans a été mis à l'écart du groupe des Bleuets dès la réception des résultats et ne participera pas au prochain match de la sélection contre la Slovaquie, ce lundi soir, à Strasbourg.