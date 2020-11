France U21 - Guendouzi annonce la couleur pour l'Euro : 'L'objectif, ce sera de gagner'

Déjà qualifiée pour l'Euro 2021 de la catégorie, l'équipe de France Espoirs a terminé sa campagne des éliminatoires par un beau succès face à la Suisse (3-1, résumé), hier soir à Caen. Une victoire qui permet aux Bleuets de terminer à la première place de leur poule. Suite à ce très bon résultat, Mattéo Guendouzi (21 ans), le milieu de terrain et capitaine des Tricolores, s'est déjà projeté sur le tournoi continental, qu'il ambitionne de remporter.

À lire aussi : La déclaration croustillante de Landreau sur Guendouzi

"On avait à cœur de prendre notre revanche par rapport au match aller (Ndlr, défaite 3-1). On a montré qu’on est vraiment armés pour faire quelque chose de bien à l’Euro. On avait à cœur de montrer que l’on a progressé durant ces qualifications, que l’on a un bel effectif. (…) L’objectif, ce sera tout simplement de gagner l’Euro. Je suis convaincu qu’il y a quelque chose de très beau à aller chercher avec ce groupe. Pour la plupart des joueurs, on joue ensemble depuis plusieurs années et on se connaît parfaitement", a indiqué le joueur prêté au Hertha Berlin par Arsenal, dans des propos rapportés par Ouest-France.