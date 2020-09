France U21 - Imran Louza forfait chez les Espoirs

Titulaire et buteur contre Nîmes avec le FC Nantes dimanche (victoire 2-1), Imran Louza ne pourra pas honorer sa convocation en équipe de France U21, durant cette trêve internationale. Le jeune milieu offensif (21 ans), qui compte 6 sélections avec les Espoirs, est "victime d'une infection virale" et a déclaré forfait pour les matchs des éliminatoires à l'Euro 2021 contre la Géorgie (4 septembre) et l'Azerbaïdjan (7 septembre). Il ne sera pas remplacé.

