France U21 - La liste des Espoirs pour la Géorgie et l'Azerbaïdjan

Les vendredi 4 (en Géorgie) et lundi 7 (en Azerbaïdjan) septembre prochains, l'équipe de France Espoirs, deuxième de sa poule, disputera ses cinquième et sixième rencontres de la phase éliminatoire de l'Euro 2021, organisé en Hongrie et en Slovénie en juin prochain. Pour ces deux échéances, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, a fait appel à vingt-trois joueurs.

LA LISTE DES BLEUETS

Gardiens : Dimitry Bertaud (Montpellier HSC), Alban Lafont (FC Nantes), Illan Meslier (Leeds United)

Défenseurs : Benoît Badiashile (AS Monaco), Melvin Bard (OL), Colin Dagba (PSG), Bafodé Diakité (Toulouse FC), Boubacar Kamara (OM), Jules Koundé (FC Séville), Faitout Maouassa (Stade Rennais), Evan Ndicka (Eintracht Francfort)

Milieux de terrain : Maxence Caqueret (OL), Ibrahima Diallo (Stade Brestois 29), Matteo Guendouzi (Arsenal), Imran Louza (FC Nantes), Arnaud Nordin (ASSE), Jeff Reine-Adélaïde (OL), Boubakary Soumaré (Lille OSC)

Attaquants : Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Eric Junior Dina Ebimbe (Dijon FCO), Amine Gouiri (OGC Nice), Bryan Mbeumo (Brentford), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow).