France U21 - La très belle liste des Espoirs avec Aouar, Fofana, Koundé, Ikoné...

Sylvain Ripoll a convoqué 23 joueurs pour le rassemblement du mois de novembre chez les Espoirs. Et le sélectionneur de l'équipe de France U21 a de la qualité puisqu'il a pu compter sur de nombreux joueurs non convoqués par Didier Deschamps à l'image d'Houssem Aouar, Jonathan Ikoné, Dayot Upamecano ou encore Mattéo Guendouzi. On peut également ajouter Wesley Fofana (Leicester), Rayan Aït Nouri (Wolverhampton), Amine Gouiri (Nice) ou encore Moussa Diaby (Leverkusen). L'objectif est clair : la qualification pour l'Euro U21.

LA LISTE DE LA FRANCE U21

Bertaud (MHSC), Lafont (Nantes), Meslier (Leeds) - Aït Nouri (Wolverhampton), Dagba (PSG), Fofana (Leicester), Koundé (Séville), Pelmard (Nice), Truffert (Rennes), Upamecano (Leipzig) - Aouar (Lyon), Caqueret (Lyon), Diallo (Southampton), Faivre (Brest), Guendouzi (Hertha Berlin), Kamara (OM), Reine-Adélaïde (Nice), Soumaré (LOSC) - Diaby (Leverkusen), Edouard (Celtic), Gouiri (Nice), Ikoné (LOSC), Kolo Muani (Nantes).