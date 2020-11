France U21 - Sylvain Ripoll félicite ses joueurs, qui ont été 'extraordinaires'

Hier soir à Caen, les Bleuets ont dominé la Suisse (3-1, résumé), lors de la 10ème et dernière journée des qualifications pour l'Euro U21 2021. Une victoire qui permet aux Tricolores d'arracher la première place finale de leur poule. Logiquement, à l'issue de ce beau succès, la satisfaction était de mise chez Sylvain Ripoll, le sélectionneur national.

"Je suis très heureux de la victoire, que cette campagne se termine comme ça. Elle récompense un très bon parcours de l'équipe de France. Hormis une mi-temps en Suisse, on a été très réguliers, sérieux. On avait tout fait pour arriver à ce scénario du dernier match, on l'a eu. On a fait ce que l'on souhaitait faire. En plus, le fait de marquer dans les dernières minutes, ça génère des émotions fortes. Les joueurs ont été extraordinaires, dans la qualité et la vaillance. Il a fallu lutter une demi-heure à dix", a indiqué le sélectionneur, et d'ajouter : "C'est un match qui me plaît. Globalement, on a vu ce qu'on cherchait à mettre en place, avec beaucoup de disponibilités, la volonté de jouer collectivement. Les joueurs ont répondu présent, avec une première période de haute qualité".