France U21 - Sylvain Ripoll réagit au report des JO 2020

Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs et de la sélection olympique, a réagi au report des Jeux Olympiques 2020 à l'année prochaine, sur décision du CIO et du pays organisateur le Japon. Le technicien juge ce report "inévitable" et évoque un choix fait "en bonne intelligence".

"Elle est pleine de bon sens et s’inscrit dans la logique collective des actions mises en place à travers le monde pour lutter contre le coronavirus. Nous aurons le temps de repenser au football une fois que nous l’aurons vaincu. Pas avant. Pour l’heure, l’urgence est ailleurs. Ce combat contre le Covid-19 nous concerne tous et doit nous rappeler le sens des priorités. En respectant les consignes, en étant solidaires, responsables et exemplaires. Pour nous tous, pour nos proches, et pour toutes les personnes en première ligne qui prennent des risques chaque jour pour sauver des vies. Plus que jamais, restons chez nous" a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la FFF.