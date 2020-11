France - Un gros chèque attend les Bleus en Ligue des nations

Si certains observateurs et amateurs de football se demandent encore quelle est l'utilité de la Ligue des nations, voici un élément de réponse. Il faut dire que cette nouvelle compétition et ses règles particulière en ont surpris plus d'un. Selon les informations de L'Equipe, si la France remporte son match contre le Portugal ce samedi soir et se qualifie pour le Final Four, la FFF pourrait toucher le pactole.

En effet, le premier du groupe 3 de la Ligue A, devrait toucher un chèque de 2,25 millions d'euros supplémentaires de la part de l'UEFA. Si cette équipe va au bout et réussit à remporter le Final Four par la suite, ce seront 6 millions d'euros qui s'ajouteront au premier versement. Un somme totale de 8,25 millions d'euros qui devrait réussir à motiver les Bleus.