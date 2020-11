France - Varane : 'C'est notre match référence sur les derniers mois'

Hier soir, les Bleus se sont imposés au Portugal pour obtenir sa place dans le Final Four de la Ligue des Nations (0-1). Les hommes de Deschamps ont réalisé une bien meilleure prestation que face à la Finlande (défaite 0-2). Raphael Varane (27 ans) s'est exprimé au micro de TF1 à l'issue de cette rencontre face aux Lusitaniens, et s'est estimé très heureux de cette victoire.

"On est contents de la victoire et de la manière. On a eu le bon état d’esprit, de solidarité. On aurait pu marquer en première mi-temps. On a des occasions mais on a été solides et solidaire car ils ont été dangereux dans le jeu aérien. Ils ont réussi à mettre du danger devant le but mais on a répondu présent.

Le Final 4 était l’objectif depuis le début. On voulait gagner pour s’assurer la qualification mais surtout la manière. On est vraiment satisfait ce soir. C’est notre match référence sur les derniers mois. On a vu de tout, des bonnes choses, de bonnes combinaisons, et on a bien défendu tous ensemble. On va pouvoir s’appuyer sur ça pour se projeter vers les prochaines échéances", a confié le défenseur du Real Madrid.