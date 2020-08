France - Zidane évoque le poste de sélectionneur...

Dans un entretien accordé à l'AFP lors de présentation d'un programme sportif et éducatif baptisé "Zidane Five Club", Zinédine Zidane a évoqué la possibilité d'entraîner, un jour, les Bleus. "On verra tout ça. Je l'avais dit, ici, il y a une douzaine d'années : si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France ? Ce n'est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c'est lui qui l'a annoncé", a-t-il expliqué. "On a tous une histoire et moi, l'histoire avec l'équipe de France, elle a été belle jusqu'à mon dernier match. Avec des hauts, des bas, mais mon histoire a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Mais ce n'est pas l'actualité. Il se passera ce qui se passera".

Pour l'instant, l'entraîneur merengue est lié jusqu'en 2022 avec le Real Madrid. Le contrat de Didier Deschamps avec l'équipe de France se termine après la Coupe du Monde au Qatar, soit en 2022...