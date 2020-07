France - Zinédine Zidane bientôt à la tête des Bleus ?

Champion d'Espagne pour la deuxième fois en tant qu'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane n'a rien laissé filtré quant à son futur. Mais d'après RTL, la légende du football français souhaiterait devenir sélectionneur des Bleus dans un avenir à court-terme.

Onze titres en quatre ans. Zinédine Zidane continue de forger sa légende en tant qu'entraîneur, quatorze ans après avoir ponctué une carrière de joueur exceptionnelle (1988-2006). A 48 ans, le natif de Marseille fait les beaux jours du Real Madrid, et peut espérer réaliser le doublé en Ligue des Champions en cas de victoire face à Manchester City en huitième de finale retour après la défaite de l'aller (1-2).

Fraîchement sacré, le coach des Merengue est considéré comme le premier acteur de la victoire des siens en Liga, alors que le Barça semblait promis au titre au retour du confinement. Concernant son avenir, Zizou a souhaité botté en touche. Mais pourtant, le champion du monde 1998 aurait en tête une destination bien précise. En effet, à en croire Mathias Valton, envoyé spécial à Madrid pour RTL, l'enfant de la Castellane (quartier de Marseille) envisagerait très sérieusement de prendre la tête de l'équipe de France.

"Il veut être sélectionneur des Bleus", explique le journaliste. "Depuis qu'il est entraîneur au Castilla, il m'a toujours dit qu'il veut entraîner le Real Madrid d'abord et ensuite, son seul objectif est d'être sélectionneur de l'équipe de France car c'est quelqu'un qui veut rendre la pareille. Il a été très heureux et comblé avec l'équipe de France et il veut un jour en être sélectionneur pour la faire gagner à nouveau." Pour le moment, Didier Deschamps, en poste depuis 2012, reste solidement installé sur le banc tricolore, à un an de l'Euro repoussé en 2021, et de la Coupe du Monde au Qatar. Le successeur du Bayonnais pourrait pourtant bel et bien se nommer Zinédine Zidane.