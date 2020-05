Francfort - Barça-PSG : Trapp est encore hanté par la remontada

Plus de trois ans après, le souvenir est encore vivace. Kevin Trapp, gardien du PSG lors de la remontada du FC Barcelone au Nou Camp (défaite 4-0 à l'aller, victoire 6-1 au retour), raconte dans un entretien à France Football que ce match du 8 mars 2017 le hante encore et qu'il reste l'unique mauvais souvenir de son passage dans la capitale française, entre 2015 et 2018.

"J’ai vécu trois années magnifiques à Paris. Il y a juste un seul match que j’essaie d’oublier. Hormis ça, je n’ai que des bons souvenirs là-bas", explique d'abord le portier allemand. "Le problème, c’est que tout le monde m’en parle. (sourire.) Il y a quelques jours, mon partenaire Filip Kostic est venu me voir et m’a dit : 'J’ai vu le match contre Barcelone'. Je lui ai demandé : 'Lequel ?' Il m’a répondu : 'Le 6-1'. Voilà, encore. (sourire.) Je lui ai dit d’arrêter de m’en parler. J’essaie de l’oublier."