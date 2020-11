Gabon - Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang et les Gabonais bloqués pendant 5 heures à l'aéroport

Le Gabon n'a pas préparé, au mieux, son match face à la Gambie ce lundi (4ème journée des éliminatoires pour la CAN 2021). Arrivés hier soir à l'aérport de Banjul afin de dormir à l'hôtel et de disputer leur match à 16h aujourd'hui, les Gabonais ont été contraints d'attendre de très longues heures dans l'aéroport. Les autorités gambiennes ont empêché les panthères de rejoindre leur hôtel en raison de tests covid-19 non effectués d'après Denis Bouanga. Pourtant, l'attaquant stéphanois assure que leurs derniers tests datent d'il y a 48 heures. De quoi offrir un gros coup de gueule de la part du pensionnaire de Ligue 1.

"Impensable, inimaginable d'avoir autant de méchanceté, de cruauté comme cela, nous faire attendre cinq heures pour une histoire de test covid que l'on a déjà fait 48 heures auparavant dans un aéroport sans clim, sans banc.. Tout ça la veille d'une rencontre" a-t-il écrit. Certains joueurs ont même dormi à même le sol.