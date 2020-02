Ce jeudi, la Fédération Française de Football a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella. Et la joie du tirage va nous offrir un gros choc entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, deux formations réputées pour le centre de formation. Les matchs se dérouleront lors du week-end des 22 et 23 février.

LE TIRAGE AU SORT DES 8ES DE GAMBARDELLA