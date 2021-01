Genoa - Les premiers mots de Strootman

Même si l'information n'est pas encore officielle, le milieu de terrain Kevin Strootman (30 ans) va quitter l'Olympique de Marseille provisoirement, le temps d'un prêt (sans option d'achat). Le Néerlandais est arrivé ce mardi en Italie pour finaliser son départ au Genoa. L'ancien joueur de l'AS Rome s'est montré satisfait à l'idée de retrouver la Serie A au micro de Sky Sports.

"Je suis très heureux d'être de retour en Italie, je me sentais très bien ici. Ensuite, je suis allé en France. Et maintenant je suis content de cette opportunité et de jouer au Genoa. Pourquoi ai-je choisi le Genoa ? J'étais dans une situation qui n'était pas bonne pour moi, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Alors j'ai parlé à ma famille et à mon agent : nous voulions retourner en Italie, le Genoa était intéressé dès le début et a tout fait pour m'avoir. Et j'en suis très content", a confié le milieu de terrain.