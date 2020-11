Girondins - "On est en train de créer un groupe" assure Jean-Louis Gasset

Les Girondins de Bordeaux ont arraché le match nul (2-2) sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir lors de la 12ème journée de Ligue 1. Auteur d'une prestation solide face au PSG, les Bordelais ont même été proches de repartir avec les trois points. En fin de match (85ème), Hatem Ben Arfa lance Nicolas De Préville qui se présente seul face à Sergio Rico mais l'ancien lillois vient buter sur le gardien parisien. Après cette très bonne performance face au leader du championnat, Jean-Louis Gasset espère profiter de ce match pour lancer sa saison.

"Je suis heureux de l'état d'esprit des joueurs. Ils n'ont pas été abattus après le deuxième but comme à Monaco (0-4), où on avait lâché. Revenir dans le match, prendre un point au Parc et avoir dans les vingt dernières minutes des situations qui faisaient peur, ça me va bien. Il y a eu une prise de conscience que ce groupe avait des qualités mais qu'il avait du mal à se transcender. Aller à Rennes (1-0) et à Paris, c'était les bons endroits pour montrer qu'on avait compris pas mal de choses. Maintenant on reçoit Brest et il faut bonifier ces deux bons résultats" a déclaré le technicien bordelais.