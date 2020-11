Girondins - Baysse souligne l'état d'esprit de l'équipe

Exemplaires hier face à Rennes, les Girondins de Bordeaux se sont imposés (0-1) grâce à un but de Ben Arfa en première période. Une victoire qui permet aux bordelais de prendre leur distance avec la zone rouge et qui fait surtout du bien au moral des troupes comme l'a dit Paul Baysse (32 ans).

Ligue 1 - 11e Journée Rennes 0 - 10 - 1 Bordeaux 37' H. Ben Arfa



"Cette victoire fait du bien. Il y a de la fierté, du soulagement. On a fait un match d’hommes, avec du caractère. Tout n’a pas été parfaitement techniquement, on n’a pas eu beaucoup d’occasions et ce n’est pas notre meilleur match niveau foot, mais on a mis l’état d’esprit et la rigueur qu’on doit avoir à tous les matchs. C’est ce qu’il nous manquait depuis quelques temps. Si on met cette détermination à chaque match, on prendra des points très souvent. À Paris la semaine prochaine, il faudra démontrer le même état d’esprit", a terminé le défenseur.