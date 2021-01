Girondins - Ben Arfa veut "continuer avec cet état d'esprit" face aux gros

Face au SCO Angers (2-1, analyse et notes), hier après-midi lors de la 21ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont remporté un troisième succès de rang en championnat. Au micro de la chaîne Téléfoot, Hatem Ben Arfa est revenu sur cette la belle dynamique des Marine-et-Blanc. Pour le milieu de terrain offensif aquitain (33 ans, 2 buts et 4 passes décisives en 13 matches de Ligue 1), le club au scapulaire ne doit pas s'arrêter en si bon chemin.

"C'est très bien quand on enchaîne les victoires, on monte au classement. Maintenant, on va jouer contre Lyon et Lille donc il faut continuer avec cet état d'esprit, pour que techniquement on continue comme ça et qu'on monte en puissance physiquement", a indiqué le numéro 8 du FCGB, avant de glisser un petit mot pour Otavio, blessé pour la deuxième partie de saison : "C'est très bien pour le groupe et cette victoire est dédicacée pour Otavio".