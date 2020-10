Girondins - Benoît Costil a bel et bien songé à un départ

Arrivé en mai 2017 en Aquitaine, Benoît Costil (33 ans, 6 matches joués en Ligue 1 cette saison) a très sérieusement songé à quitter les Girondins de Bordeaux cet été. Le gardien de but français, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec les Marine-et-Blanc, l'a reconnu dans un entretien accordé sur le site Actu.fr. "Il y a eu pas mal de perturbations, de changements au sein du club. Il était donc normal de s'interroger sur mon avenir", s’est justifié le dernier rempart et capitaine bordelais.

Que les fans bordelais se rassurent, les envies d'ailleurs du portier ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir : "Mais je suis bien, sportivement et physiquement, à Bordeaux. On a envie de bien faire, de réussir une belle saison avec un objectif de classement intéressant. L'objectif principal est de prendre du plaisir, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis que je suis arrivé, hormis la première année quand on avait fini 6ème. On a envie de kiffer, tout simplement", a-t-il conclu.