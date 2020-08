Girondins - Bordeaux change de capitaine

À la veille du retour de la Ligue 1 et du derby de l'Atlantique face au FC Nantes, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, s'est présenté en conférence de presse en ce jeudi après-midi. L'occasion pour le nouveau technicien des Marine-et-Blanc de se fendre d'une annonce forte : Laurent Koscielny (34 ans), défenseur central, va s'emparer du brassard de capitaine, porté jusqu'alors par Benoît Costil (33 ans), dernier rempart du club aquitain. L'ancien entraîneur des Verts a expliqué qu'il préfère que ce soit un joueur de champ qui soit le capitaine de son équipe.

"Oui, j'ai discuté avec Benoît, je préfère que ce soit un joueur de champ qui soit capitaine, car il est plus près de la situation pour diriger. Cela n'enlève en rien le rôle de Benoît dans le vestiaire ou sur le terrain, je lui ai expliqué que je préférais que le capitaine soit au coeur du jeu. Il était fier d’être le capitaine des Girondins de Bordeaux. Je lui ai expliqué que c'était un choix de l'entraîneur pour pouvoir mettre un joueur plus proche de ses partenaires", a indiqué Jean-Louis Gasset face aux journalistes, et de préciser sur ce changement : "Avec Laurent on a vécu, un Euro ensemble. Je le connais et il me connaît. Je l'ai trouvé calme et serein. Je lui ai dit que son rôle serait de donner de l'expérience aux joueurs et qu'il prenne ce rôle de leader".