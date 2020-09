Girondins - Bordeaux n'accueillera pas de public contre Nice et Dijon

Alors que la Préfecture de Gironde, comme dans les Bouches-du-Rhône et dans le Nord, a décidé de réduire la jauge de spectateurs sur les événements sportifs de 5 000 à 1 000, le club bordelais a décidé de jouer ses prochains matchs à huis clos. "Le club a décidé de ne pas accueillir de public lors des prochains matches de son équipe professionnelle", peut-on lire dans un communiqué du FCGB. "Le football est et doit rester un moment d'échange et de plaisir entre une équipe et son public, mais la santé de tous reste la priorité pour contenir ce virus, très présent actuellement en Gironde."

Bordeaux, qui vient de recevoir Lyon (0-0 vendredi dernier), doit encore accueillir l'OGC Nice le dimanche 27 septembre (5e journée), puis Dijon le dimanche 4 octobre (6e journée), avant la prochaine trêve internationale. Pas sûr que la situation revienne à la normale ensuite...