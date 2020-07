Girondins - Bordeaux se sépare d'Eduardo Macia

Un an seulement après son arrivée aux Girondins de Bordeaux, Eduardo Macia va déjà s'en aller. Selon les informations de Goal France et RMC Sport, le dirigeant espagnol (46 ans), qui officiait en tant que "directeur du football", vient d'être mis sur la touche par ses supérieurs. Ulrich Ramé, sous la supervision de Frédéric Longuépée, président du club aquitain, va assurer l'intérim en attendant que son successeur soit déniché. Par ailleurs, Nicolas Calo, le directeur de la communication, aurait d'ores et déjà démissionné.