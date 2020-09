Girondins - Deux joueurs cambriolés

Dans la nuit du 26 au 27 août, les joueurs des Girondins de Bordeaux, Otavio et Pablo, ont été cambriolés dans le quartier prisé de Caudéran dans la capitale aquitaine. Le premier cité accueillait son ami qui se trouvait en plein déménagement. "On a découvert la maison retournée au réveil", indique l'un des deux Brésilien à 20 minutes. "On nous a volés beaucoup, beaucoup de choses… Des bijoux, des sacs de marque, des vêtements, des papiers, des valises entières puisqu’il y avait un déménagement en cours et même une voiture."

Si la voiture a été retrouvée quelques heures après les faits, les deux hommes auraient perdu 150 000 euros dans l'affaire. "C’est très choquant sur le moment notamment pour nos familles mais c’est peut-être une bonne chose que l’on n’ait rien entendue car sinon on ne sait pas ce qu’il peut se passer avec ce genre de personnes", rajoute-il. "Maintenant, je fais très attention." Otavio et Pablo ont porté plainte au commissariat de Bordeaux. De son côté, la brigade de répression des atteintes aux biens (BRAB) est en alerte pour "vol avec effraction et home-jacking". Aucune interpellation n'a encore été réalisée. Plus d'informations à venir dans les jours à venir...