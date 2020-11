Girondins - Frédéric Longuépée allume les joueurs

Les Girondins de Bordeaux vivent un début de saison compliqué (12es avec 12 points). Des prestations inquiétantes comme à Monaco et contre Montpellier, une ambiance délicate et le niveau des joueurs ne plaisent pas à l'entraîneur Jean-Louis Gasset, qui avait déjà exprimé sa colère en conférence de presse. C'est maintenant au tour de Frédéric Longuépée de pousser un coup de gueule. Ce dernier a également évoqué la situation difficile du club au scapulaire lors d'un entretien à Sud Ouest, où le président délégué incite les joueurs à élever leur niveau de jeu et surtout à respecter le club.

"J’attends beaucoup plus de l’équipe. De l’engagement, que ce soit à l’entraînement ou dans l’investissement sur les matchs. Ce qu’on a pu voir ces derniers temps était insuffisant en termes de détermination. Je rappelle souvent que jouer pour les Girondins de Bordeaux est une fierté, ils doivent respecter l’histoire du club et leurs prédécesseurs qui ont porté le maillot. C’est ce que je leur ai dit. On a le droit de perdre mais se battre à chaque match est non négociable", le message est passé.