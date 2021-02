Girondins - Gasset : "La défaite est cruelle"

En s'inclinant (1-2) au bout du temps additionnel face au FC Metz cet après-midi dans le cadre de la 27ème journée de L1, les Girondins de Bordeaux ont concédé leur sixième défaite consécutive en championnat et restent englués dans le ventre mou. Une déception de plus pour Jean-Louis Gasset.

"La défaite est cruelle. Il y a une équipe en confiance et une équipe dans le doute. Il nous a manqué du physique, un peu de réussite et de la lucidité. Ce point nous aurait fait du bien. C’est l’expérience mais ça paraît fou d’avoir un coup franc à 80m et prendre un but après 4 passes. C’est le reflet d’une semaine sombre" a analysé l'entraîneur aquitain au micro de France Bleu.