Girondins - Gasset : "On monte en confiance"

Auteurs de deux derniers matchs réussis avec une victoire face à Rennes et un match nul contre le PSG, les Girondins de Bordeaux (13èmes) relèvent peu à peu la tête. En cas de victoire face à Brest (10ème) demain, les hommes de Gasset ont l'occasion de basculer dans la première moitié de tableau du championnat. En conférence de presse, le coach bordelais s'est montré élogieux envers son groupe.

"Je pense que les joueurs sont en train de franchir un cap. (...) On monte physiquement, on monte en confiance, on peut aller chercher plus haut en ayant cette sécurité, cela vient petit à petit. J'espère avoir les joueurs pour avoir cette maîtrise technique, ce n'est pas donné à tout le monde. J'essaie de les persuader et les derniers matchs me donne raison. Il faut qu'ils ancrent ça dans leur tête et qu'on soit dans une marge de progression, c'est ce que j'attend d'eux" a déclaré l'entraineur aquitain.