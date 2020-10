Girondins - Gasset 'va savourer' le carton face au DFCO

Hier après-midi, les Girondins de Bordeaux ont largement dominé le Dijon FCO (3-0, analyse), lors de la 6ème journée de Ligue 1. Une première victoire et des premiers buts au Matmut-Atlantique qui font la satisfaction de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc. "Première victoire à domicile, premiers buts, toujours zéro but encaissé (à domicile), ce qui est important. Il y a une première mi-temps dans l'élaboration du jeu et la construction très bonne. Après je garde pour les joueurs ce qui m'a un peu plus déplu. On va savourer", a indiqué le technicien aquitain.

"On avait fait une équipe offensive, très technique, pour avoir le ballon et aller les chercher, ce que l'on a essayé de faire et bien fait par moments, un peu moins bien en 2ème mi-temps. Comme les équipes en manque de confiance, on joue moins simple, on perd des ballons, on recule. Il faut que l'on travaille encore. Un 1-0 nous aurait suffi, ce sont les trois points qui sont importants", a ajouté Jean-Louis Gasset face aux journalistes, et de conclure : "Mais vu le nombre de frappes et de situations, on aurait pu marquer plusieurs (autres) buts et Dijon n'a eu que deux ou trois situations. Aujourd'hui, on a 9 points en six matches, on doit être dans la première partie de tableau. 9 sur 18, c'est juste la moyenne".