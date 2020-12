Girondins - Gasset analyse la défaite contre l'ASSE : "il nous a manqué beaucoup de choses"

Après la défaite 2-1 face à l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais, a fait son apparition en conférence de presse. Le technicien a analysé le revers des siens et expose quelques regrets.

"Il nous a manqué beaucoup de choses. Sur les derniers matches, on avait une organisation rigoureuse, les lignes étaient compactes, on avait de la technique. Là ce soir, on a manqué d'un peu de tout mais je pense qu'on a manqué de fraîcheur physique. Ce n'est pas une excuse mais les deux jours de récupération en moins nous ont un peu pénalisés. J'ai trouvé des joueurs un peu fatigués. C'est une défaite logique. Costil nous maintient dans le match en première période. C'est vrai qu'on a une barre sur l'action de Sabaly et une occasion avec Maja qui, s'il enchaîne plus vite, nous aurait permis de mener. Mais cela aurait été illogique par rapport aux occasions de Saint-Etienne" explique Gasset. "Maintenant tout va dépendre de ce que l'on va faire dans les deux matches à venir. Quand je dis avant le match qu'on a un problème d'efficacité, c'est flagrant. On a quand même des situations mais on n'arrive pas à passer devant l'adversaire. Ce qui me désole le plus, c'est le déchet technique des joueurs à des moments, on manque des passes très faciles et ça c'est dur à comprendre. On n'était pas en l'état de faire un match physique comme à Rennes, Paris ou même à Lille où on a fait un match costaud, qu'on avait encore dans les jambes."