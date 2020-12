Girondins - Gasset applaudit ses hommes et plus particulièrement Ben Arfa

Grâce à un but tardif inscrit par Hatem Ben Arfa (84ème), les Girondins de Bordeaux se sont imposés face au Stade Brestois (1-0, analyse et notes), ce dimanche après-midi à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Une victoire méritée pour Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc.

"Cette victoire est bien maîtrisée. On a fait le match qu'on voulait. Il fallait avoir la possession contre une équipe qui était dans une bonne dynamique. Il fallait qu'on ait la maîtrise du jeu en ayant de la sécurité derrière pour tous les contres. À ce niveau-là, on a été assez sérieux", a savouré le tacticien aquitain, et d'ajouter sur son buteur du jour : "Il est un joueur libre et l'équipe doit s'organiser en fonction de l'endroit où il est. Il a fait l'action et la frappe qui nous permettent de prendre les trois points. Il a été une fois de plus décisif".