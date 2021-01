Girondins - Gasset félicite ses hommes et complimente Hwang

Ce dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont engrangé une troisième victoire de rang en Ligue 1 en disposant du SCO Angers (2-1, analyse et notes). Au sortir de cette rencontre de la 21ème journée, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, a affiché sa satisfaction même si ses joueurs ont joué à se faire peur en seconde mi-temps.

"Dix points sur douze (en 2021), c'est bien. On a fait une entame de match où on mérite de prendre l'avantage. On a marqué deux buts, on en a eu un de refusé, une situation en plus. Il aurait fallu que dans ce temps fort où on était très bon, on fasse une différence plus grande. Face à des équipes comme Angers, qui ne lâchent rien, si jamais ils rentrent dans le match, on devient fébrile, il fallait faire une différence plus grande", a estimé le technicien aquitain. "On devient fébrile, techniquement on est moins juste, on perd des ballons, ils prennent le dessus et on souffre. Il aurait fallu mieux contrer en deuxième mi-temps. On a fait des changements, avec une équipe plus défensive. On a eu une situation de contre qui aurait pu être fatale pour eux", a poursuivi Jean-Louis Gasset.

Ce dernier a ensuite distribué les bons points à ses hommes et notamment à Hwang Ui-jo auteur d'un doublé express en début de rencontre : "Ce que je retiens c'est que les joueurs sont allés au bout des choses. C'est l'état d'esprit de l'équipe qui, quand elle tient quelque chose, fait le maximum pour rester invaincue dans cette année 2021. Je suis content pour Hwang qui a mis deux buts. Quand il passe sur le côté, il ne rechigne pas, il est courageux, il revient se placer, il contre. C'est le joueur idéal pour un entraîneur".