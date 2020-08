Girondins - Gasset l'avoue, il n'a 'pas de repères' à la veille de la reprise

Ce vendredi soir (19 heures, Stade Matmut-Atlantique) face au FC Nantes, Jean-Louis Gasset (66 ans) dirigera son tout premier match à la tête des Girondins de Bordeaux. Arrivé à la tête du club aquitain le 10 août dernier, à seulement douze jours de l'ouverture du championnat, le nouvel entraîneur des Marine-et-Blanc a été contraint de parer au plus pressé. L'ancien adjoint de Laurent Blanc manque donc de repère et ne s'en cache pas.

"Je n’ai pas de repères. On a eu une opposition samedi après-midi d'une heure et quart à peu près. Je sentais les joueurs fatigués, je voulais éviter la blessure, donc à un quart d’heure de la fin on a arrêté (...) On a bien travaillé, ce groupe est réceptif, le travail était un peu nouveau pour eux (...) On va essayer de passer après les gouttes, même si on manque d’automatismes. C’est quand même un groupe qui vit ensemble, se connait. Ils se connaissent bien, ils ont envie, même s’ils ont joué dans un autre système", a-t-il indiqué en conférence de presse, et d'avouer : "J’aurais aimé avoir plus de temps. On a fait le maximum dans le minimum de temps. Est-ce que ce sera suffisant, on verra demain".