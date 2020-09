Girondins - Gasset plutôt satisfait malgré le nouveau nul

Hier après-midi, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont été sauvés à trois reprises par les montants et n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge face à l'OGC Nice (0-0, résumé et notes). Un troisième (0-0) consécutif à la maison analysé en conférence de presse par Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc.

"On aurait pu le gagner. On s'est créé des situations, le gardien (Ndlr, Walter Benitez) a fait un magnifique arrêt sur la frappe de Nicolas De Préville. On a eu trois, quatre situations de contres et en deuxième mi-temps pareil. En football, il faut au minimum cadrer pour gagner. À Lens (défaite 2-1), j'espère que l'on avait touché le fond. Quand on avait émis la thèse de l'accident, je pense que c'était un accident. Là on a joué, on a bien défendu, on a été solide, on a respecté le plan de jeu que l'on avait", a indiqué le tacticien aquitain, et de conclure : "Je savais que le plus difficile serait l'animation offensive. Il aurait fallu un peu plus de justesse, soit dans la passe, soit dans la finition. Quand on joue faux, je m'énerve des fois".