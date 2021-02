Girondins - Gasset reconnaît la supériorité du Stade Brestois

Malgré l'ouverture du score signée Hwang Ui-jo, les Girondins de Bordeaux ont perdu sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-1, analyse et notes), ce dimanche après-midi, lors de la 24ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, a débriefé cette troisième défaite de rang. Pour le technicien aquitain, la victoire des Bretons est méritée.

"La victoire de Brest est méritée. Pendant 20-25 minutes, on a fait le match que l'on avait décidé de faire. Ensuite, soit par manque de physique ou de qualités dans les duels, on a été submergé. On était amorphes, on a bégayé notre football. On a pourtant eu la chance de marquer le premier but, je pensais que ça allait nous donner un coup de fouet. Il faudra regarder les stats, mais je pense qu'on sera en déficit au niveau des courses, de la récupération du ballon", a indiqué le tacticien bordelais, et de poursuivre : "L'entrée de Seri ? Il faut le remettre dans le bain. Il n'a pas joué depuis le mois d'octobre, il faut qu'il retrouve du rythme, et qu'il nous amène cette note technique au milieu qui nous manque. On est sur une série de trois défaites d'affilée, on a un peu anéanti ce qu'on avait fait de bien en janvier".