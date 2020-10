Girondins - Gasset regrette la fébrilité de ses joueurs

Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés (3-1) ce samedi soir face à l'OM au stade Velodrome. Une rencontre durant laquelle les Girondins auront eu du mal à exister. Jean Louis Gasset a déploré après le match la frilosité de ses joueurs et la différence de niveau entre les deux équipes.

"Techniquement, l'OM était bien au-dessus de nous. Ce que je regrette, ce sont nos deux entames de mi-temps où on est un peu trop timides et Thauvin nous met un but ''à la Thauvin''. Marseille nous a fait beaucoup courir et on a beaucoup couru dans le vide" a déclaré l'ancien entraineur de Saint-Etienne. "On a vu la différence entre une équipe qui joue la Ligue des champions et une autre, comme la nôtre, qui va devoir se bagarrer" s'est alarmé l'entraineur bordelais.