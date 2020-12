Girondins - Gasset savoure : "Collectivement, c'est notre meilleur match"

En conférence de presse d'après-match, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a livré son analyse suite à la belle victoire obtenue ce dimanche après-midi dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (0-2, analyse et notes). Pour le technicien bordelais, il s'agit tout simplement du meilleur match du FCGB sur le plan collectif.

"C’est la qualité technique, la rigueur qui ont fait la différence. Quand on est comme ça on est agréable à voir jouer et on prend des points. Collectivement, c’est notre meilleur match. Au milieu de terrain, Basic et Otavio ont joué simple et ont été très bons. Il y a des choses que je n’explique pas. Quand on joue ensemble ça marche bien mais quand il y a ce grain de sable, ça se passe moins bien", a indiqué le tacticien aquitain, et de conclure par des bons mots pour Hwang Ui-jo : "Il a été bon, il pèse mais il a le désavantage de jouer sur le côté et en pointe. Il a fait 15 ou 16 sprints à haute intensité".