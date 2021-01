Girondins - Gasset savoure la prolongation de Baysse

Comme relaté dans notre média hier en début d'après-midi, Paul Baysse (32 ans) a prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires sous les couleurs des Girondins de Bordeaux, avec lesquels il est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2024. Une ressignature qui fait le bonheur de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, pas avare en compliments à l'égard de son numéro 24 (15 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive).

"Je suis très heureux. C'est le joueur qui représente le plus le club. Depuis tout petit, il est fier d'endosser ce maillot. Il n'a jamais abandonné et est récompensé de son état d'esprit et de ses valeurs irréprochables. Ça prouve que dans la vie, il faut continuer à travailler et croire en sa bonne étoile", a indiqué le technicien aquitain.