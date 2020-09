Girondins - Gasset sur la fin du mercato à Bordeaux : 'Ça va bouger'

Ce dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont été tenus en échec par l'OGC Nice (0-0, résumé et notes). Après cette rencontre de la 5ème journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du club aquitain, s'est confié sur la fin de mercato des Marine-et-Blanc. Le technicien bordelais a d'abord confirmé l'intérêt du FCGB pour Wylan Cyprien (25 ans), le milieu de terrain des Aiglons.

"C'est un joueur qui nous intéresse", a indiqué le tacticien, et d'ajouter : "Cette semaine, ça va bouger, j'espère dans le bon sens. C'est la dernière ligne du mercato dans les deux sens. Tout est possible. En une semaine, on peut recruter trois ou quatre joueurs, ou pas... Tous les entraîneurs sont à la même enseigne, on ne sait pas ce qui va se passer. On va attendre".