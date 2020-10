Girondins - Hatem Ben Arfa dévoile les raisons de son retour en France

Présenté à la presse ce jeudi, Hatem Ben Arfa a dévoilé les raisons de son arrivée aux Girondins de Bordeaux.

Pas des plus bavards face aux médias ce jeudi, Hatem Ben Arfa a pourtant dévoilé quelques raisons de son retour en France après une pige d'un an à Valladolid. L'attaquant de 33 ans, qui a signé une saison plus une autre en option, assure que la présence de Jean-Louis Gasset a été déterminante.

"Dès que j'ai vu que Jean-Louis Gasset était là, ça m'a donné envie de venir. J'aime sa philosophie, j'aime l'entraîneur, sa tactique offensive. Bordeaux est aussi un club historique, un grand nom du Championnat. Les contacts ? Depuis un mois, un mois et demi. Dans ma tête, je voulais venir ici, je suis attendu, je suis content" explique-t-il. Ben Arfa, qui connait parfaitement Gasset, aime sa manière de coacher : "J'aime beaucoup la façon dont il fait joueur ses équipes, il aime créer le surnombre, le jeu. Je l'ai connu en tant qu'homme en Bleu et j'avais de bonnes énergies avec lui".

Avec des réponses toutes simples et des phrases courtes, HBA a confié qu'il ne savait pas encore lorsqu'il serait disponible, même s'il se sent "super bien" physiquement. Son objectif est simple à Bordeaux : prendre du plaisir "et rendre la confiance" qu'on lui donne. "L'aventure humaine et le sportif vont venir tout seul. Il y a un bon coach, un bon président, un bon directeur sportif, de bonnes personnes ici. Je ne me trompe pas souvent quand j'ai un a priori positif sur des personnes avec les énergies. Le terrain fera les choses."