Girondins - Interrogé sur le maintien, Ben Arfa se braque

Les Girondins de Bordeaux affrontent Rennes ce vendredi à 19 heures dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. À 48 heures d'un déplacement compliqué en Bretagne chez le 3ème du championnat, les Bordelais n'ont plus que 4 points d'avance sur la place de barragiste. Présent en conférence de presse ce mercredi, Hatem Ben Arfa n'a pas apprécié qu'on remette en cause les résultats et la situation actuelle des Girondins. Interrogé sur l'objectif de se maintenir, l'ancien joueur de Newcastle s'est braqué.

"C'est quoi cette question? Le président et l'entraîneur ont parlé du maintien après la frustration d'un match mais pas comme un objectif. Bordeaux européen ? Je ne vais pas commencer à sortir des phrases, ça ne va pas être productif. Je suis très serein sur nos objectifs. Avant la 30e, on saura où on sera" a d'abord lancé le milieu de terrain de 33 ans. L'international français semblait assez tendu face aux médias, après une question sur son rendement et son envie d'être plus décisif, Hatem Ben Arfa s'est agacé. "Question bateau, réponse bateau. Il n'y a rien de personnel. Dans un sport co, c'est le collectif qui prime. Mon intégration est réussie, je suis content du futur qui va arriver pour nous. Je suis vraiment très serein.On est serein. Le coach est serein. On sait où on veut aller et vous allez voir qu'on y sera et même mieux. je peux signer le papier devant vous. C'est juste une histoire de temps de passage" a annoncé Hatem Ben Arfa.