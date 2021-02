Girondins - Jean-Louis Gasset : "On est dans le dur"

Battus 0-2 par le Nîmes Olympique, les Girondins de Bordeaux sont sur une mauvaise série de 5 matchs sans victoire en L1 (4 défaites, 1 nul). Jean-Louis Gasset, le technicien bordelais, n'a pas caché son désespoir face à la période difficile ces dernières semaines...

"Je ressens un peu de colère et de la déception et cela fait un moment que ce sentiment dure. On a bien maîtrisé le mois de janvier, mais depuis le but de Lyon (Léo Dubois dans le temps additionnel pour une défaite 2-1 le 29 janvier), on a perdu de la générosité et notre technique. Là, on perd des ballons incroyables" explique-t-il. "On n'a plus de percussions, ni de jeu sur les côtés. On est dans le dur. Il faut trouver la solution pour finir cette saison pénible et gagner ces trois ou quatre matches qui nous manquent. Après avoir pris un point sur quinze possibles, on ne peut pas parler d'ambition. Il faut déjà enrayer notre spirale négative et avoir la force mentale nécessaire pour inverser cela".